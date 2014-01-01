  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Смолякова Ирина Евгеньевна
Смолякова Ирина Евгеньевна

Смолякова Ирина Евгеньевна

Педиатр
Стаж 6 лет
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» 2014 г. окончания
  • Интернатура на базе Дальневосточного государственного медицинского университета по специальности «Педиатрия» 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации на базе МЗ ХК КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" по теме "Внутриутробная инфекция у новорожденных и детей первого года жизни. Принципы диагностики и терапии", 2017 г.
  • Повышение квалификации на базе МЗ ХК КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" по теме "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
1400 р

Похожие специалисты

Все врачи