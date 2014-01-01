Смолякова Ирина Евгеньевна

Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия» 2014 г. окончания
Интернатура на базе Дальневосточного государственного медицинского университета по специальности «Педиатрия» 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации на базе МЗ ХК КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" по теме "Внутриутробная инфекция у новорожденных и детей первого года жизни. Принципы диагностики и терапии", 2017 г.
Повышение квалификации на базе МЗ ХК КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" по теме "Актуальные вопросы вакцинопрофилактики", 2020 г.