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Соколова Надежда Константиновна
6.0
0
Соколова Надежда Константиновна
Медицинская сестра (брат) диетическая
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
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