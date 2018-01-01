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Сушко Анастасия Николаевна
6.0
0
Сушко Анастасия Николаевна
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализапция "Стоматология", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Империя красоты
ул. Миномётная, 24
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
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