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Кучан Александр Владимирович
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Кучан Александр Владимирович

Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Стоматология общей практики", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Dental Pro
Доступна онлайн запись
б-р Амурский, 49
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
Бесплатно
1 отзыв

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