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Сыркова Ольга Александровна
6.0
0
Сыркова Ольга Александровна
Инфекционист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Инфекционные болезни, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
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