Инфекционист в Хабаровске

Инфекционист занимается диагностикой и лечением группы заболеваний, вызываемых болезнетворными микроорганизмами, такими как вирусы, бактерии, грибы или их токсинами. Кроме этого, собирает информацию о заболевших инфекционным заболеванием, чтобы разработать метод лечения и принять меры профилактики.



Инфекционисты специализируются в таких областях как:

- кишечные инфекции;

- кровяные инфекции;

- инфекции дыхательных путей;

- инфекции наружных кожных покровов.



И соответственно лечат такие виды заболеваний:

- тиф;

- коклюш, корь, паротит;

- малярия;

- ящур;

- грипп;

- дифтерия;

- сибирская язва;

- токсоплазмоз,

- полиомиелит.



Обратиться к инфекционисту в Хабаровске следует при обнаружении следующих симптомов:

- появление сыпи на кожных покровах;

- сильные головные боли;

- гнойные образования;

- увеличение лимфатических узлов;

- рвота, тошнота, диарея, запоры;

- сонливость, бессонница.



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