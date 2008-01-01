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Таланова Наталья Анатольевна
6.3
1
Таланова Наталья Анатольевна
Подолог
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
Райчихинское медицинское училище, квалификация фельдшер, 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Учебный центр "Пластэк-Сибирьмастер, мастер аппаратного педикюра, 2008 г.
Учебный центр "Пластэк-Сибирь", коррекция ногтей B/S-Spange, 2009 г.
Учебный центр "Пластэк-Сибирь", коррекция вросшего ногтя, протезирование ногтей, скобы-3ТО, 2010 г.
Учебный центр "Пластэк-Сибирь" , коррекция ногтей: скоба "Naspan", 2017 г.
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Адреса и стоимость приёма
Акне-Клиника
Доступна онлайн запись
ул. Дзержинского, 64
Консультация взрослых
Подолог
700 р
1 отзыв
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