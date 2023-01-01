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МиРиТ
3.5
Рейтинг

МиРиТ

В клинике 32 врача
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Адреса
ул. Пушкина, 38А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Зайкова-Хелимская Ирина Васильевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зайкова-Хелимская Ирина Васильевна

Кардиолог, Пульмонолог, Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Пульмонолог, Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Ярощенко Юрий Васильевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ярощенко Юрий Васильевич

Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Дударева Людмила Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дударева Людмила Сергеевна

Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 40 лет
Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 40 лет
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Михайлова Елена Исхаковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлова Елена Исхаковна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
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Иванов Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванов Александр Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
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Мартынюк Марина Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартынюк Марина Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Тагрыт Ирина Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Тагрыт Ирина Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Сусидко Валентина Анатольевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сусидко Валентина Анатольевна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Баранова Ирина Владимировна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Баранова Ирина Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Сафонова Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сафонова Ирина Анатольевна

Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Григорьева Татьяна Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Григорьева Татьяна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Сидоренко Мария Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Сидоренко Мария Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Худина Нина Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Худина Нина Львовна

Ревматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Федякова Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Федякова Ирина Владимировна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Трегубов Дмитрий Юрьевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Трегубов Дмитрий Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 6 лет
Рентгенолог
Стаж 6 лет
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Дубинецкая Инна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубинецкая Инна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Семкова Джулия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семкова Джулия Александровна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Буренкова Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буренкова Валентина Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач второй категории
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Казакевич Василий Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакевич Василий Васильевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Григорьева Ольга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорьева Ольга Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Нестеренко Юлия Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нестеренко Юлия Михайловна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
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Принимает детей
Мельник Оксана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельник Оксана Сергеевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Мун Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мун Мария Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Руковишников Дмитрий Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руковишников Дмитрий Алексеевич

Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж 3 года
Торакальный хирург, Рентгенолог
Стаж 3 года
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Логачева Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логачева Мария Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Мехова Ольга Михайловна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мехова Ольга Михайловна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Шашкова Людмила Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шашкова Людмила Ивановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Демченкова Елена Игоревна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Демченкова Елена Игоревна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог, Отоневролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог, Отоневролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Авясов Александр Рафикович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Авясов Александр Рафикович

Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Быстрицкий Андрей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быстрицкий Андрей Игоревич

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Молоствова Валентина Захаровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Молоствова Валентина Захаровна

Гематолог
Стаж не указан
Гематолог
Стаж не указан
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Жарская Ирина Михайловна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жарская Ирина Михайловна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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