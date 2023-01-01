Медицинский центр «МиРиТ» - современный развивающийся многопрофильный медицинский центр, оказывающий амбулаторную специализированную помощь взрослым и детям по различным медицинским направлениям. В составе учреждения имеются взрослое и детское отделения, отделение магнитно-резонансной томографии, функциональной диагностики, отделение дерматокосметологии и лазерных методов лечения, дневной стационар.

Центр в полном объеме оснащен современным лечебным и диагностическим оборудованием. Медицинскую помощь оказывают доктора и кандидаты медицинских наук, практикующие врачи высокой квалификации, что позволяет, в сочетании с возможностями современной диагностической аппаратуры, оказывать медицинскую помощь в короткие сроки.

Деятельность медицинского центра «МиРиТ» лицензирована.

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