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  3. Тарасов Владислав Евгеньевич
Тарасов Владислав Евгеньевич
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Тарасов Владислав Евгеньевич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", Биробиджанская областная больница, 1977 г.
  • ХГМИ, Первичная переподготовка по специальности "Психиатрия-наркология", 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия-наркология, 2016 г.
  • ДВГМУ, Психиатрия, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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