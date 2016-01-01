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Тарасов Владислав Евгеньевич
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Тарасов Владислав Евгеньевич
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", Биробиджанская областная больница, 1977 г.
ХГМИ, Первичная переподготовка по специальности "Психиатрия-наркология", 1979 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Психиатрия-наркология, 2016 г.
ДВГМУ, Психиатрия, 2016 г.
ИПКСЗ, Экспертиза профпригодности, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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