Центр Медицинских Комиссий предоставляет широкий спектр услуг:

медкомиссии для санитарных книжек;

водительские комиссии;

оружейные комиссии;

медицинские справки для учебы и работы (0-86у, 0-86р);

медкомиссия для иностранных граждан;

предрейсовые медицинские осмотры водителей;

оформление санаторно-курортной карты;

справки в бассейн.

Компания существует на рынке медицинских услуг с 2009 года.

Центр медицинских комиссий работает также с корпоративными клиентами на основании заключенного договора.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.