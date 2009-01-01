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Центр медицинских комиссий
В клинике 72 врача
Адреса
б-р Амурский, 51
ул. Карла Маркса, 134
1-й этаж
ул. Гоголя, 37
1-й этаж
ул. Краснореченская, 109
1-й этаж
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Информация
Центр Медицинских Комиссий предоставляет широкий спектр услуг:
- медкомиссии для санитарных книжек;
- водительские комиссии;
- оружейные комиссии;
- медицинские справки для учебы и работы (0-86у, 0-86р);
- медкомиссия для иностранных граждан;
- предрейсовые медицинские осмотры водителей;
- оформление санаторно-курортной карты;
- справки в бассейн.
Компания существует на рынке медицинских услуг с 2009 года.
Центр медицинских комиссий работает также с корпоративными клиентами на основании заключенного договора.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 37 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Стаж 43 года / Врач первой категории
Стаж 43 года / Врач первой категории
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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