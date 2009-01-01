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Центр медицинских комиссий
5.9
Рейтинг

Центр медицинских комиссий

В клинике 72 врача
Адреса
б-р Амурский, 51
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Карла Маркса, 134
1-й этаж
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Гоголя, 37
1-й этаж
c 8:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Таганова Нина Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Таганова Нина Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Позднякова Дарья Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Позднякова Дарья Владимировна

Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 9 лет / Врач высшей категории
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Кузнецова Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Ольга Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Размахнина Анастасия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Размахнина Анастасия Валерьевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Давыдова Татьяна Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Давыдова Татьяна Ильинична

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Важенина Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Важенина Елена Николаевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 21 год
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Филипченко Александр Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филипченко Александр Анатольевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Брежнев Валерий Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Брежнев Валерий Сергеевич

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Багирова Ламира .
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Багирова Ламира .

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ледяев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ледяев Сергей Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Гаевая Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаевая Тамара Ивановна

Гинеколог
Стаж 43 года / Врач первой категории
Гинеколог
Стаж 43 года / Врач первой категории
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Рожковская Татьяна Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рожковская Татьяна Павловна

Невролог (невропатолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Кислицын Андрей Робертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кислицын Андрей Робертович

Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Макарова Марина Федоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Макарова Марина Федоровна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ковалева Евгения Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалева Евгения Геннадьевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Белокрылов Сергей Максимович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белокрылов Сергей Максимович

Уролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Уролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Шестова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестова Наталья Александровна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сологуб Людмила Нестеровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сологуб Людмила Нестеровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Колесник Марина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колесник Марина Викторовна

Терапевт, Дерматовенеролог
Стаж не указан
Терапевт, Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Беляева Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беляева Анастасия Александровна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ратеева Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ратеева Татьяна Ивановна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Громов Павел Арнольдович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Громов Павел Арнольдович

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Анохина Ольга Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анохина Ольга Федоровна

Профпатолог
Стаж не указан
Профпатолог
Стаж не указан
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Архипова Калерия Гаррьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Архипова Калерия Гаррьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Долгалев Валерий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгалев Валерий Геннадьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Гарволинская Марина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гарволинская Марина Борисовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Баранова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Наталья Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
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Сысоев Юрий Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоев Юрий Валентинович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Густодым Юлия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Густодым Юлия Александровна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Купцов Павел Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Купцов Павел Петрович

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
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Храмова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Храмова Елена Владимировна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Маркова Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маркова Анастасия Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Коваль Роман Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваль Роман Николаевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Казанцева Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казанцева Юлия Николаевна

Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Заволовская Зинаида Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Заволовская Зинаида Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Воропаева Лина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воропаева Лина Юрьевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Шульгин Николай Георгиевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульгин Николай Георгиевич

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Ратнер Борис Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ратнер Борис Владимирович

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Ратнер Марина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ратнер Марина Михайловна

Психиатр
Стаж не указан
Психиатр
Стаж не указан
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Попов Дмитрий Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Попов Дмитрий Александрович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Войтович Евгений Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Войтович Евгений Николаевич

Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 10 лет
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Назаренко Анатолий Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Анатолий Николаевич

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Якубов Фахридин Жахонович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якубов Фахридин Жахонович

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Рыбина Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбина Марина Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Сиваева Назире Батталовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиваева Назире Батталовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Золотарев Алексей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотарев Алексей Игоревич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Шевченко Татьяна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Татьяна Борисовна

Невролог (невропатолог), Терапевт
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Терапевт
Стаж не указан
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Мамутова Зульфия Гайнулаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамутова Зульфия Гайнулаевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Расновская Татьяна Викентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Расновская Татьяна Викентьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Долгих Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долгих Наталья Анатольевна

Главный врач
Стаж не указан
Главный врач
Стаж не указан
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Пустовая Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пустовая Елена Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Пилатова Валентина Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилатова Валентина Аркадьевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Манжура Валерия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манжура Валерия Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Шуваева Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шуваева Людмила Александровна

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Громозда Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Громозда Елена Валерьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Кузнецова Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Казарина Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казарина Ирина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Журавлева Светлана Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Светлана Анатольевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Парипса Андрей Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парипса Андрей Дмитриевич

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Хайченко Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хайченко Ирина Сергеевна

Главный врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Шкель Людмила Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкель Людмила Степановна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Солдатов Олег Львович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солдатов Олег Львович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ковалёва Нина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалёва Нина Владимировна

Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Ващик Николай Григорьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ващик Николай Григорьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Махиня Евгений Валентинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махиня Евгений Валентинович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Драновский Виталий Лейбович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Драновский Виталий Лейбович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач ультразвуковой диагностики
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Андриевский Роман Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Андриевский Роман Анатольевич

Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр, Психиатр-нарколог
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Тарасов Владислав Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Тарасов Владислав Евгеньевич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
Психиатр-нарколог
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Сидоркина Лена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Сидоркина Лена Николаевна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог
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Лысенко Алексей Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лысенко Алексей Алексеевич

Хирург
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Хирург
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Замалеева Оксана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Замалеева Оксана Юрьевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
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Бокиев Атабек Султанмуратович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
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1
отзыв

Бокиев Атабек Султанмуратович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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