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Ткачева Наталья Александровна
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Ткачева Наталья Александровна

Зубной врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХМУ, зубной врач, 1971 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология", действителен по 29.05.2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
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