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Стоматологическая поликлиника №19
Государственная
В клинике 45 врачей
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Врачи работающие в клинике
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Стаж не указан
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Принимает детей
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Стаж 7 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
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