  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Стоматологическая поликлиника №19
Стоматологическая поликлиника №19
6.8
Рейтинг

Стоматологическая поликлиника №19

Государственная
В клинике 45 врачей
Адреса
пер. Забайкальский, 4
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Богданова Елена Георгиевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богданова Елена Георгиевна

Стоматолог
Стаж 4 года
Стоматолог
Стаж 4 года
Записаться на приём
Принимает детей
Анохин Константин Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Анохин Константин Евгеньевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Ларинская Анна Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ларинская Анна Викторовна

Стоматолог-терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пак Евгения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пак Евгения Андреевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шаталина Елена Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шаталина Елена Александровна

Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-хирург, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Ирина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клименко Ирина Александровна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шабанова Дина Олеговна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шабанова Дина Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тайнова Надежда Павловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тайнова Надежда Павловна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Козлов Евгений Альбертович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Козлов Евгений Альбертович

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абиева Анжелика Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абиева Анжелика Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фоменко Наталья Федоровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фоменко Наталья Федоровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Богданова Ольга Яковлевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Богданова Ольга Яковлевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Анжелика Анатольевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васильева Анжелика Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Завалина Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Завалина Татьяна Георгиевна

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Собачкина Лариса Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Собачкина Лариса Павловна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Запасных Олеся Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Запасных Олеся Дмитриевна

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каткова Тамара Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каткова Тамара Эдуардовна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крупский Андрей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крупский Андрей Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцева Маргарита Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Маргарита Анатольевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хоймов Сергей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хоймов Сергей Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Служаева Ирина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Служаева Ирина Леонидовна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косычев Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косычев Сергей Владимирович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермолаева Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ермолаева Галина Геннадьевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Антипьева Нина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антипьева Нина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Савченко Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Валентина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Брянцева Мария Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брянцева Мария Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Репин Роман Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Репин Роман Андреевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Димитриева Наталья Альбертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Димитриева Наталья Альбертовна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кузьменко Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьменко Елена Владимировна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Костенко Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костенко Ирина Викторовна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марендыч Марина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марендыч Марина Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Елена Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Елена Андреевна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткачева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачева Наталья Александровна

Зубной врач
Стаж не указан
Зубной врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ульянова Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ульянова Ольга Николаевна

Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Затынайченко Оксана Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Затынайченко Оксана Павловна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравченко Анатолий Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Анатолий Петрович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соловьева Юлия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Юлия Валерьевна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сотникова Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сотникова Татьяна Петровна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Телегина Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Телегина Ирина Викторовна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вострикова Эвелина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вострикова Эвелина Владимировна

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шатурный Николай Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шатурный Николай Николаевич

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Антонова Елена Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонова Елена Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горбенко Игорь Федорович
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Горбенко Игорь Федорович

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Духовная Алена Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Духовная Алена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Провкина Альбина Викторовна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Провкина Альбина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
    Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича В клинике 340 врачей
    5.0
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 216 врачей
    2.7
  • Дорожная клиническая больница
    Дорожная клиническая больница В клинике 261 врач
    3.4
  • Городская клиническая больница №10
    Городская клиническая больница №10 В клинике 159 врачей
    0.0
Все клиники