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Тюева Евгения Викторовна
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Тюева Евгения Викторовна
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
Среднее образование, Анестезиология и реаниматология, сертификат №127240877998, от 10.02.2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
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