  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Тюева Евгения Викторовна
Тюева Евгения Викторовна
6.0
0

Тюева Евгения Викторовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Среднее образование, Анестезиология и реаниматология, сертификат №127240877998, от 10.02.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи