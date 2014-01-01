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Тюленева Екатерина Ивановна
6.0
0
Тюленева Екатерина Ивановна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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