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  3. Васюкова Валерия Александровна
Васюкова Валерия Александровна
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Васюкова Валерия Александровна

Терапевт
Стаж 29 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1990 г.
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

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