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Величинская Елена Викторовна
6.0
0
Величинская Елена Викторовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Неврология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
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