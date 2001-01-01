Войтенко Наталья Александровна

Основные направления в профессиональной деятельности оперативная гинекология. Владеет полным объемом малых гинекологических операций проводимых в центре Амбулаторной хирургии. Имеет большой опыт лечения заболеваний шейки матки. Занимается вопросами профилактики рака шейки матки.

В свободное время увлекается музыкой: играет на фортепиано.