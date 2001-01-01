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  3. Войтенко Наталья Александровна
Войтенко Наталья Александровна
7.2
2

Войтенко Наталья Александровна

Зав. центром амбулаторной хирургии
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология"
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология"
Курсы повышения квалификации
  • Регулярные курсы повышения квалификации (каждые 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Вивея
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Зав. центром амбулаторной хирургии
По запросу
2 отзыва

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