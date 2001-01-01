Войтенко Наталья Александровна
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Основные направления в профессиональной деятельности оперативная гинекология. Владеет полным объемом малых гинекологических операций проводимых в центре Амбулаторной хирургии. Имеет большой опыт лечения заболеваний шейки матки. Занимается вопросами профилактики рака шейки матки.
В свободное время увлекается музыкой: играет на фортепиано.
В свободное время увлекается музыкой: играет на фортепиано.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Запарина, 83
Консультация взрослых
Зав. центром амбулаторной хирургии
По запросу
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