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Якубович Наталья Евгеньевна
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1
Якубович Наталья Евгеньевна
Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1981 г. окончания.
Интернатура по специальности «Терапия», 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка по специальности «Эндокринология», 1984 г.
Повышение квалификации по курсу «Школа диабета», 2006 г.
Повышение квалификации по курсу «Заместительная гормональная терапия», 2008 г.
Сертификат специалиста КГБОУ ДПО РШКСЗ по специальности "Эндокринолог", от 02.11.2013 г.
Профессиональная переподготовка по специальности «Эндокринология», 2014 г.
Подтверждена высшая квалификационная категория по специальности "Эндокринолог" от 06.11.2014 г.
Повышение квалификации по курсу «Антивозрастная терапия после 40 лет», 2017 г.
Повышение квалификации по курсу «Профилактика и лечение ожирения», 2017 г.
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Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
1 отзыв
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