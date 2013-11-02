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  3. Якубович Наталья Евгеньевна
Якубович Наталья Евгеньевна
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Якубович Наталья Евгеньевна

Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1981 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Терапия», 1982 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Эндокринология», 1984 г.
  • Повышение квалификации по курсу «Школа диабета», 2006 г.
  • Повышение квалификации по курсу «Заместительная гормональная терапия», 2008 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
1 отзыв

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