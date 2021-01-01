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Якупов Савелий Алексеевич

Якупов Савелий Алексеевич

Травматолог-ортопед
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Информация о враче
Образование
  • Высшее образование - ФГБОУ ВО " Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ г. Владивосток, Педиатрия, 2021 г.
  • ФГБОУ ВО " Тихоокеанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ г. Владивосток, Ортопедия и травматология, 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу

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