Травматолог-ортопед в Хабаровске

Ортопед-травматолог – врач, который занимается лечением всех видов травм опорно-двигательного аппарата. А также патологиями и заболеваниями, возникающими в данной системе организма.



Ортопеды-травматологи занимаются лечением множества болезней опорно-двигательного аппарата, например:

- перелом лопатки;

- неправильная осанка;

- деформирующий остеоз;

- проблемы с позвоночником;

- переломы плечевой кости;

- злокачественные опухоли;

- опухоль Юинга.



Обращаться к ортопеду-травматологу следует:

- при растяжении мышц;

- при переломах любой сложности;

- при болях в конечностях, позвоночнике;

- при отморожении конечностей;

- при ушибах.



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