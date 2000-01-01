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Явная Ирина Константиновна
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Явная Ирина Константиновна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж 14 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Сертификат по специальности "Кардиология", до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
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