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  3. Зимовец Ольга Владимировна
Зимовец Ольга Владимировна
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Зимовец Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
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