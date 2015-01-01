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Золотарев Алексей Игоревич
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Золотарев Алексей Игоревич
Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
Первичная специализация по специальности "Психиатрия-наркология", на базе Психиатрической Больнице №1, г. Иркутска, 1984-1986 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Психиатрия-наркология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
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