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Золотарев Алексей Игоревич
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Золотарев Алексей Игоревич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
  • Первичная специализация по специальности "Психиатрия-наркология", на базе Психиатрической Больнице №1, г. Иркутска, 1984-1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия-наркология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Карла Маркса, 134
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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