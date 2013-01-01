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Зотова Мария Витальевна
6.0
0
Зотова Мария Витальевна
Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж, специализация "Лабораторная диагностика", 2013 г. окончания.
Сертификат по Лабораторной диагностике №0727070002297, до 23 июня 2023 года
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
0 отзывов
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