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Зотова Мария Витальевна
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Зотова Мария Витальевна

Фельдшер-лаборант
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, специализация "Лабораторная диагностика", 2013 г. окончания.
  • Сертификат по Лабораторной диагностике №0727070002297, до 23 июня 2023 года
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 10А
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