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  3. Зуева Людмила Юрьевна
Зуева Людмила Юрьевна
6.0
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Зуева Людмила Юрьевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор Профи
ул. Комсомольская, 62
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