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Доктор Профи
В клинике 9 врачейЗаписаться на приём
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Врачи работающие в клинике
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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