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Доктор Профи
0.5
Рейтинг

Доктор Профи

В клинике 9 врачей
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Адреса
ул. Комсомольская, 62
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Березуцкий Сергей Николаевич
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Березуцкий Сергей Николаевич

Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Черненко Татьяна Михайловна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Черненко Татьяна Михайловна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Немурова Елена Николаевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Немурова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пасько Оксана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пасько Оксана Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Христенко Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Христенко Галина Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Кокорина Виктория Эдуардовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кокорина Виктория Эдуардовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Лор (оториноларинголог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Винниченко Олег Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Винниченко Олег Владимирович

Уролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Уролог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Салина Анна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Салина Анна Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Зуева Людмила Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зуева Людмила Юрьевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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