Детский Диетолог во Хабаровске

Детские врачи. Диетологи занимаются терапией ожирения, разрабатывают схемы рационального питания, как для больных, так и здоровых людей, и дают рекомендации по ведению здорового образа жизни. Врач помогает перейти на сбалансированное питание, улучшающее качество жизни.



Врачи-диетологи специализируются на диагностике и лечении таких заболеваний как:

- повышение холестерина в крови;

- нарушение пищеварительного процесса;

- боли в суставах;

- нестабильное давление;

- нарушение обмена веществ;

- лишний вес или недостаток массы.



Диетологи не лечат определенные органы или системы организма, они дают советы по комплексному питанию.



Визит к диетологу в Хабаровске необходим, если существуют такие факторы:

- проблемы с ЖКТ;

- ожирение или анорексия;

- повышение сахара в крови;

- плохой аппетит;

- скачки артериального давления.



На нашем сайте Вы можете найти квалифицированного диетолога и записаться на прием по телефону. Выбрать опытного специалиста Вам помогут отзывы пациентов и анкеты врачей. Цены зависят от квалификации врача и опыта его работы.