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Чесная Элеонора Александровна
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Чесная Элеонора Александровна

Гастроэнтеролог, Диетолог, Косметолог
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по Педиатрии, 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Диетология, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Диетология, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Член национальной ассоциации клинического питания
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Диетолог
3000 р
Первичный приём детей
Диетолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Диетолог
3000 р
Вторичный приём детей
Диетолог
3000 р
Технологии красоты
ул. Панькова, 29Б
Консультация взрослых
Диетолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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