Чесная Элеонора Александровна
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Является:
Одним из лучших гастроэнтерологов Хабаровского края, который занимается как взрослыми, так и детьми.
Имеет высшее профессиональное образование по специальности педиатрия;
Главным диетологом Министерства здравоохранения Хабаровского края;
Членом национальной ассоциации клинического питания;
Ассистентом кафедры ИПКСЗ МЗ.
Одним из лучших гастроэнтерологов Хабаровского края, который занимается как взрослыми, так и детьми.
Имеет высшее профессиональное образование по специальности педиатрия;
Главным диетологом Министерства здравоохранения Хабаровского края;
Членом национальной ассоциации клинического питания;
Ассистентом кафедры ИПКСЗ МЗ.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Диетолог
3000 р
Первичный приём детей
Диетолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Диетолог
3000 р
Вторичный приём детей
Диетолог
3000 р
ул. Панькова, 29Б
Консультация взрослых
Диетолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
ул. Краснодарская, 9
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