Детский Эндоскопист во Хабаровске

Детские врачи. Эндоскопист - медицинский специалист, в компетенцию которого входит исследование внутренних органов человека при помощи оптической и осветительной аппаратуры.



Эндоскописты Хабаровска проводят диагностику при постановке диагноза следующих заболеваний:

- рак толстой кишки;

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

- дуоденит;

- варикозное расширение вен пищевода;

- опухоли или рак пищевода.



При обнаружении следующих состояний, Вам необходимо записать на консультацию и прием к эндоскописту в Хабаровске:

- резкие боли в верхней половине живота;

- бледность кожных покровов;

- воспаление боюшины;

- повышение температуры;

- задержка стула;

- медленный пульс;

- резкое ухудшение общего состояния.



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