Детский Хирург-офтальмолог во Хабаровске

Детские врачи. Хирург-офтальмолог это доктор, который лечит заболевания глаз хирургическим путем.



Хирурги-офтальмологи Хабаровска проводят обследование и лечение таких заболеваний как:

- косоглазие;

- занимаются кератопластикой;

- конъюнктевит;

- близорукость и дальнозоркость;

- катаракту хрусталика;

- глаукому;

- отслойку клетчатки;

- атрофию зрительного нерва;

- астенопию;

- астигматизм;

- ячмени.



Когда следует немедленно посетить хирурга-офтальмолога:

- при частых головных болях;

- понижение зрения;

- быстрое утомление глаз;

- резь в глазах;

- отек век;

- гнойные выделения из глаз;

- выпадение ресниц;

- зуд в веках;

- сероватая область зрачка;

- отек радужки;

- боль при касании глаза через веко.



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