Окулист (офтальмолог) в Хабаровске

Окулист – это специалист, который изучает принципы развития заболеваний, касающихся органов зрения. Врач проводит диагностику и профилактику таких заболеваний, назначает соответствующее лечение. Органы, которыми занимается окулист: глазное дно, глазное яблоко, роговица.



Офтальмологи занимаются лечением таких заболеваний как:

- ячмень;

- конъюнктивит;

- дальтонизм;

- дальнозоркость;

- близорукость;

- различные дефекты зрения;

- глаукома;

- травмы глаз;

- блефарит;

- катаракта.



Немедленное обращение к офтальмологу в Хабаровске необходимо в случае:

- дискомфорта при свете;

- ощущении присутствия инородного тела;

- припухание век;

- покраснения глаз;

- затуманивание зрения;

- нечеткое изображение;

- ухудшение зрения;

- чрезмерная слезоточивость;

- боль в глазах.



Если Вы желаете перейти от очков к контактным, Вам необходимо обратиться за консультацией к окулисту в Хабаровске, это поможет исключить развитие многих заболеваний глаз.