Радиолог в Хабаровске

Радиолог – это специалист, который занимается изучением и предупреждением заболеваний методами рентгенографии и назначением оптимального радиолечения.



Консультация радиолога необходима в следующих случаях:

- если человек подвергся облучению;

- для подтверждения диагноза злокачественного образования почек, желужка, гортани, пазух носа;

- для подтверждения новообразований молочных желез, маточных труб, щитовидной железы, или доброкачественной опухоли, опухоли пазух носа,

- при постановке диагноза артрита, радикулита, лимфомы.



Радиологи используют такие методы диагностики как:

- УЗИ;

- флюорография;

- бронхография;

- эхокардиография;

- торакоскопия;

- МРТ;

- компьютерная томография;

- рентгеноскопия.



Ни одно лечение злокачественных опухолей и метастаз опухолей, не проходит без участия врача радиолога.



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