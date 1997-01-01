Абдуллин Игорь Юрисович

1997 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Микрохирургия глаза" при Хабаровском филиале МНТК "Микрохирургия глаза".

2000 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Ультразвуковая диагностика в офтальмологии" при международной клинике глазных болезней г. Да-Чин (КНР).

2003 - Присвоение Высшей квалификационной категории по специальности "Офтальмология" решением Министерства здравоохранения Хабаровского края.