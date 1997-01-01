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Абдуллин Игорь Юрисович

Абдуллин Игорь Юрисович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • 1992 - Диплом по специальности "Лечебное дело" при ХГМИ.
  • 1993 - Удостоверение о прохождении клинической ординатуры по специальности "Офтальмология" при ХГМИ.
Курсы повышения квалификации
  • 1997 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Микрохирургия глаза" при Хабаровском филиале МНТК "Микрохирургия глаза".
  • 2000 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Ультразвуковая диагностика в офтальмологии" при международной клинике глазных болезней г. Да-Чин (КНР).
  • 2003 - Присвоение Высшей квалификационной категории по специальности "Офтальмология" решением Министерства здравоохранения Хабаровского края.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
1800 р

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