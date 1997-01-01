Абдуллин Игорь Юрисович

1992 - Диплом по специальности "Лечебное дело" при ХГМИ.
1993 - Удостоверение о прохождении клинической ординатуры по специальности "Офтальмология" при ХГМИ.
Курсы повышения квалификации
1997 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Микрохирургия глаза" при Хабаровском филиале МНТК "Микрохирургия глаза".
2000 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Ультразвуковая диагностика в офтальмологии" при международной клинике глазных болезней г. Да-Чин (КНР).
2003 - Присвоение Высшей квалификационной категории по специальности "Офтальмология" решением Министерства здравоохранения Хабаровского края.
2004 - Удостоверение о прохождении клинической аспирантуры по специальности "Офтальмология" при ДВГМУ.
2006 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Факоэмульсификация катаракты" при Санкт-Петербургском МНТК.
2008 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Инфекционные и аллергические заболевания глаз" при НИИ им. Гельмгольца в Москве.
2009 - Повышение квалификации, сертификационный цикл по дополнительной профессиональной программе "Электрофизиологические методы исследований" при НИИ им. Гельмгольца в Москве.