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Африканов Сергей Вячеславович
6.0
0
Африканов Сергей Вячеславович
Зав. лабораторией
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХМК, специализация "Зубной техник", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, "Стоматология ортопедическая", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Зав. лабораторией
По запросу
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