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  3. Африканов Сергей Вячеславович
Африканов Сергей Вячеславович
6.0
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Африканов Сергей Вячеславович

Зав. лабораторией
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХМК, специализация "Зубной техник", 1992 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Стоматология ортопедическая", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тарилюкс
ул. Дзержинского, 65
Консультация взрослых
Зав. лабораторией
По запросу
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