Бактериолог в Хабаровске

Врач-бактериолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой инфекционных заболеваний, изучает причины их возникновения, их морфологические, генетические и антигенные свойства.



Бактериологи исследуют полезные микробы желудочно-кишечного тракта, участвующие в пищеварении и производят контроль над качеством пищевых продуктов.



Самые распространенные недуги, которые лечением которых занимаются бактериологи Хабаровска это:

- стафилококковые инфекции;

- дисбактериоз;

- диарея;

- цистит;

- кишечная палочка;

- сальмонеллез.



При каких симптомах следует немедленно обращаться к бактериологам Хабаровска:

- высокая температура;

- сухой кашель;

- гнойные выделения.



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