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  3. Богатова Елена Николаевна
Богатова Елена Николаевна
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Богатова Елена Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1995 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Лабораторная диагностика", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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