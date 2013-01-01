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  3. Аксенова Ирина Николаевна
Аксенова Ирина Николаевна
6.3
1

Аксенова Ирина Николаевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1982 г.
  • Сертификат по специальности "Терапия", от 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
1 отзыв

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