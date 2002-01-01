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Актанко Алена Петровна
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Актанко Алена Петровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрия, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2017 г.
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2007 г.
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2011 г.
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2008 г.
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2012 г.
ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2002 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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