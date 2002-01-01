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  3. Актанко Алена Петровна
Актанко Алена Петровна
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Актанко Алена Петровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 30 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2007 г.
  • ИПКСЗ, Клиническая Лабораторная Диагностика, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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