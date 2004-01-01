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Андреева Ирина Александровна

Андреева Ирина Александровна

Физиотерапевт
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка ДВГМУ "Физиотерапия", 2004 г.
  • Профессиональная переподготовка "Вопросы физиотерапии и курортологии", 2009 г.
  • Профессиональная переподготовка "Физиотерапия в неврологии", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Наша клиника
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 8 кор. 1
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
800 р
Вторичный приём взрослых
Физиотерапевт
550 р

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