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Наша клиника
- +7 (4212) 474 380 , аптека
- +7 (4212) 474 385 , стоматологическое отделение
- +7 (4212) 454 422 , справочная
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Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.
Семейный медицинский центр "Наша Клиника" предлагает более 40 направлений медицинских услуг по принципу "Личный доктор".
Особое внимание уделено лечебно-диагностической базе. Все технологическое оснащение - цифровые рентгены, эндоскопический ЛОР, физиотерапевтический и офтальмологические комбайны, радиоскальпель, функциональная диагностика, стоматологические установки, представлено исключительно брендами-производителями медицинского оборудования: Siemens, General Electric, Instrumentarium, BTL, Tomey, Leisegang, Atmos, Surgitron, Fuji, Melag и др.
Вызов врача на дом.
ООО "Наша Клиника-Медицина".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.