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Наша клиника
4.2
Рейтинг

Наша клиника

В клинике 84 врача
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Адреса
ул. Шеронова, 8 кор. 1
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Шеронова, 8 кор. 2
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
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Информация

Стоматология, диагностика, лабораторные и ультразвуковые исследования, холтер, ЭКГ, СМАТ, рентген, детское отделение, травматологический кабинет. Эндоскопическое отделение. Дневной стационар. Вакцинопрофилактика.

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Врачи работающие в клинике
Молчанова Ольга Викторовна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Молчанова Ольга Викторовна

Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Гастроэнтеролог, Пульмонолог, Терапевт, Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Бухонкина Юлия Михайловна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бухонкина Юлия Михайловна

Кардиолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кардиолог, Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Черненко Татьяна Михайловна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Черненко Татьяна Михайловна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Шевченко Елена Анатольевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шевченко Елена Анатольевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Надешкина Дина Вячеславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Надешкина Дина Вячеславовна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 5 лет / Врач высшей категории
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Бун Инна Евгеньевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Бун Инна Евгеньевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 22 года / Врач первой категории
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Ю Инна Владимировна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Ю Инна Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
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Смирнова Наталья Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Смирнова Наталья Алексеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет
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Подледнева Елена Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Подледнева Елена Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Скирута Юлия Дмитриевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скирута Юлия Дмитриевна

Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Гудыменко Светлана Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Гудыменко Светлана Петровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Сударь Дмитрий Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сударь Дмитрий Иванович

Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог), Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Чечетка Денис Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чечетка Денис Юрьевич

Проктолог (колопроктолог), Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
Проктолог (колопроктолог), Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 15 лет
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Басова Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Басова Елена Александровна

Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Манжула Игорь Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Манжула Игорь Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
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Скиба Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Скиба Ольга Алексеевна

Эндокринолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Изотова Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Изотова Елена Юрьевна

Врач функциональной диагностики, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Гаврилина Дина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаврилина Дина Николаевна

Психиатр, Психолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Психиатр, Психолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Назаренко Алла Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Алла Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Киреенко Татьяна Федоровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Киреенко Татьяна Федоровна

Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чумакова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чумакова Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача, Эпилептолог
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача, Эпилептолог
Стаж не указан
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Панфилов Игорь Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панфилов Игорь Олегович

Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Нейрохирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Тушко Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тушко Сергей Николаевич

Кардиолог, Ревматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Ревматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Огненная Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Огненная Людмила Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет
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Принимает детей
Гарнага Елена Алексеевна
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гарнага Елена Алексеевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Ревматолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Уварова Валерия Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Уварова Валерия Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Петрова Марина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Петрова Марина Викторовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Слиж Елена Анатольевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Слиж Елена Анатольевна

Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Гастроэнтеролог
Стаж 15 лет / Врач второй категории
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Гагина Вера Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гагина Вера Михайловна

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Абрамовская Елена Алеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Абрамовская Елена Алеевна

Педиатр
Стаж 11 лет
Педиатр
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Сенченко Наталия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сенченко Наталия Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Ионова Дарья Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ионова Дарья Андреевна

Эндоскопист
Стаж 3 года
Эндоскопист
Стаж 3 года
Записаться на приём
Кулик Инна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кулик Инна Александровна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Сапожников Юрий Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сапожников Юрий Анатольевич

УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Тарасенко Елена Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарасенко Елена Петровна

Физиотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Бердник Юлия Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бердник Юлия Геннадьевна

Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Романова Светлана Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Романова Светлана Леонидовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Горлушкин Виктор Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Горлушкин Виктор Александрович

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Галянт Оксана Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галянт Оксана Игоревна

Нефролог, Главный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Нефролог, Главный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Принимает детей
Есаян Юлия Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Есаян Юлия Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Служаев Иван Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Служаев Иван Иванович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
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Васичева Наталья Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Васичева Наталья Сергеевна

Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Пинигин Алексей Геннадьевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пинигин Алексей Геннадьевич

Уролог, Хирург
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Уролог, Хирург
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Онуприенко Елена Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Онуприенко Елена Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Вакцина от клещевого энцефалита Энцевир нео (детская)
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина от клещевого энцефалита Энцевир нео (детская)

Вакцинация
Вакцинация
Записаться на приём
Принимает детей
Вакцина от кори Приорикс
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина от кори Приорикс

Вакцинация
Вакцинация
Записаться на приём
Принимает детей
Долока Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Долока Юлия Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Драницына Ангелина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Драницына Ангелина Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Витько Людмила Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Витько Людмила Геннадьевна

Эндокринолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Гередюк Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гередюк Ольга Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года
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Платунов Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Платунов Сергей Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Ким Вячеслав Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Вячеслав Леонидович

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Червинцева Валентина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Червинцева Валентина Сергеевна

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Записаться на приём
Кильдюшкина Инна Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кильдюшкина Инна Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
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Принимает детей
Ковтуновская Майя Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтуновская Майя Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 45 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 45 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Назаренко Ирина Всеволодовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Ирина Всеволодовна

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Лесникова Евгения Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лесникова Евгения Игоревна

Уролог-андролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Дремина Светлана Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дремина Светлана Константиновна

Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Филиных Андрей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филиных Андрей Викторович

Уролог, Хирург
Стаж 24 года
Уролог, Хирург
Стаж 24 года
Записаться на приём
Принимает детей
Присяжнюк Ия Клементиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Присяжнюк Ия Клементиновна

Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Ризен Инна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ризен Инна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Манжула Яна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Манжула Яна Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Зайцева Лариса Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Лариса Владимировна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Снитко Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Снитко Валентина Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 17 лет
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Принимает детей
Видяева Виктория Алексеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Видяева Виктория Алексеевна

Педиатр
Стаж 6 лет
Педиатр
Стаж 6 лет
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Принимает детей
Мухамедова Лейла Акмаловна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мухамедова Лейла Акмаловна

Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Тарнавская Татьяна Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тарнавская Татьяна Сергеевна

Пульмонолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Пульмонолог, Ревматолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Кулумбегов Олег Иналович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кулумбегов Олег Иналович

Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Власова Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Власова Евгения Александровна

Онколог
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Онколог
Стаж не указан / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
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Зоткин Максим Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зоткин Максим Алексеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
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Андреева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Ольга Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Принимает детей
Ким Анна Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Анна Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Ковалева Полина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Полина Викторовна

Хирург
Стаж 7 лет
Хирург
Стаж 7 лет
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Кулумбегова Лилия Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулумбегова Лилия Григорьевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Ташкинов Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ташкинов Николай Владимирович

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Збарацкая Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Збарацкая Ирина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 15 лет
Эндокринолог
Стаж 15 лет
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Принимает детей
Надешкин Кирилл Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Надешкин Кирилл Юрьевич

Уролог-андролог
Стаж не указан
Уролог-андролог
Стаж не указан
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Вакцина паротитно-коревая от кори (Россия)
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина паротитно-коревая от кори (Россия)

Вакцинация
Вакцинация
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Принимает детей
Вакцина коревая от кори
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина коревая от кори

Вакцинация
Вакцинация
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Принимает детей
Вакцина Ваксигрипп от гриппа
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вакцина Ваксигрипп от гриппа

Вакцинация
Вакцинация
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Принимает детей
Хабибрахман Елена Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хабибрахман Елена Павловна

Кардиолог, Нефролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Кардиолог, Нефролог
Стаж не указан / Врач второй категории
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Иванова Мария Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Мария Викторовна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Тютрина Марина Раильевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тютрина Марина Раильевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Зоц Ирина Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зоц Ирина Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей

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