Семейный медицинский центр "Наша Клиника" предлагает более 40 направлений медицинских услуг по принципу "Личный доктор".

Особое внимание уделено лечебно-диагностической базе. Все технологическое оснащение - цифровые рентгены, эндоскопический ЛОР, физиотерапевтический и офтальмологические комбайны, радиоскальпель, функциональная диагностика, стоматологические установки, представлено исключительно брендами-производителями медицинского оборудования: Siemens, General Electric, Instrumentarium, BTL, Tomey, Leisegang, Atmos, Surgitron, Fuji, Melag и др.

Вызов врача на дом.

ООО "Наша Клиника-Медицина".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.