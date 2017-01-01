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  3. Андреева Ольга Владимировна
Андреева Ольга Владимировна
6.3
1

Андреева Ольга Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Лечебное дело, 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв

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