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Андреева Ольга Владимировна
6.3
1
Андреева Ольга Владимировна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Лечебное дело, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
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