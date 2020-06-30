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Андриевская Валентина Андреевна

Андриевская Валентина Андреевна

Психиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Диплом о высшем образовании по специальности «Педиатр» получен на базе ДВГМУ от 30.06.2020г.
  • Диплом об окончании ординатуры по специальности «Психиатрия» получен на базе ДВГМУ от 30.06.2022г.
Курсы повышения квалификации
  • Удостоверение о повышении квалификации по программе «Оказание медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции вызванной SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях»
  • Удостоверение о повышении квалификации по программе Вакцинация детей по эпидемиологическим показаниям 12.01.2021- 24.04.2021
  • Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Питание здоровых и больных людей раннего возраста»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Психиатр
2500 р

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