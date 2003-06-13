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Андрюхина Евгения Александровна
6.0
0
Андрюхина Евгения Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Хабаровский Дальневосточный государственный медицинский университет (1998-2003г). Диплом ИВС 0170984 от 13.06.2003г. Врач по специальности «стоматология».
Удостоверение №А-06966 от 16.0.2014г. Первая квалификационная категория стоматология терапевтическая.
Курсы повышения квалификации
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения». Стоматология терапевтическая
Сертификат №0727180478265 от 03.10.2015 г.-03.10.2020 г.
Сертификат А №4263409 от 31.05.2012г-31.05.2017г. ГБОУ ВПО ДВГМУ Минздрава развития России Стоматология хирургическая
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Восток
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 107
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
1000 р
Стоматолог-хирург
1000 р
0 отзывов
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