Стоматолог-хирург в Хабаровске

Стоматолог-хирург - врач занимающийся здоровьем ротовой полости, а точнее проводит операции челюсти и лица, лечат ряда заболеваний, которые не имеют отношение к состоянию зубного ряда.



Стоматологи-хирурги Хабаровска могут помочь Вам при глубоком кариесе, при заболевании тройничного нерва, при обострении периодонтита, исправят врожденные или приобретенные дефекты лица. Совместно с хирургом-онкологом проводят удаление опухолей полости рта.



Стоматологи-хирурги проводят зубосохраняющие процедуры, лечат воспалительные процессы в ротовой полости, удаляют зубы, подготавливают ротовую полость к протезированию, проводят первичную хирургическую обработку ран лицевой области.



При гнойном осложнении болезней полости рта, вам также необходима помощь стоматолога-хирурга.



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