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Восток
0.5
Рейтинг

Восток

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Волочаевская, 107
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Клиника предлагает широкий спектр стоматологических услуг с использованием последних разработок и технологий, применяющихся в стоматологической практике.

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Врачи работающие в клинике
Андрюхина Евгения Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрюхина Евгения Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Миногина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миногина Наталья Владимировна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Миронцев Денис Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронцев Денис Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Щербий Ирина Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербий Ирина Олеговна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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