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Восток
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Клиника предлагает широкий спектр стоматологических услуг с использованием последних разработок и технологий, применяющихся в стоматологической практике.
Консультация - 1000 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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