  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Анохина Ольга Федоровна
Анохина Ольга Федоровна
6.0
0

Анохина Ольга Федоровна

Профпатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Внутренние болезни" в Краевой клинической больнице, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Свидетельство КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения". Специальность: Организация здравоохранения и общественное здоровье, до 08.05.2017г.
  • Свидетельство КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения". Специальность: Профпатология, до 31.12.2020г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи