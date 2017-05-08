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Анохина Ольга Федоровна
6.0
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Анохина Ольга Федоровна
Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
Интернатура по специальности "Внутренние болезни" в Краевой клинической больнице, 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Свидетельство КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения". Специальность: Организация здравоохранения и общественное здоровье, до 08.05.2017г.
Свидетельство КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения". Специальность: Профпатология, до 31.12.2020г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
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