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Аринушкина Любовь Александровна
6.3
1
Аринушкина Любовь Александровна
Педиатр
,
Врач ЛФК
Стаж 29 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Дальневосточная Академия массажа и СПА, классический детский массаж, висцеральный массаж, техника Касание Ангела.
ДВГМУ, Лечебная физкультура, 2010 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Врач ЛФК
1200 р
1 отзыв
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