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  3. Аринушкина Любовь Александровна
Аринушкина Любовь Александровна
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Аринушкина Любовь Александровна

Педиатр, Врач ЛФК
Стаж 29 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Дальневосточная Академия массажа и СПА, классический детский массаж, висцеральный массаж, техника Касание Ангела.
  • ДВГМУ, Лечебная физкультура, 2010 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Врач ЛФК
1200 р
1 отзыв

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