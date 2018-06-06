  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Авраменко Дмитрий Андреевич
Авраменко Дмитрий Андреевич
6.0
0

Авраменко Дмитрий Андреевич

Хирург
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2006 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Хирургия", ДВГМУ, 2008 г. окончания.
  • Сертификат специалиста А № 3358059 от 2013 г., Врач-хирург выдан до 06.06.2018 КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи