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Авраменко Дмитрий Андреевич
6.0
0
Авраменко Дмитрий Андреевич
Хирург
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2006 г. окончания.
Ординатура по специальности "Хирургия", ДВГМУ, 2008 г. окончания.
Сертификат специалиста А № 3358059 от 2013 г., Врач-хирург выдан до 06.06.2018 КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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