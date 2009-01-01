Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Сальников Игорь Валерьевич
6.0
0
Сальников Игорь Валерьевич
Хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2009 г. окончания.
Сертификат по специальности "Хирургия", до 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Павловича, 1Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Пучнин
Вадим Витальевич
Хирург
,
Рентгенолог
6.3
3
Записаться
Пинигин
Алексей Геннадьевич
Уролог
,
Хирург
6.2
3
Записаться
Фуртат
Александр Сергеевич
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
6.6
6
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...