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Авраменко Светлана Юрьевна
6.3
1
Авраменко Светлана Юрьевна
Окулист (офтальмолог)
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск. Диплом серии ЖВ № 720960 выдан 31.12.1981
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
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